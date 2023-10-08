Россия полностью самостоятельно не может производить дроны, поскольку нуждается в запчастях для них.

Россия увеличивает производство "шахедов"на своей территории. Об этом сказал спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Если мы берем данные, которые дают нам разведки, данные, о которых говорят эксперты, там есть наращивание производства. Но без Ирана, едва ли они смогут самостоятельно их изготовлять. Если производство и налажено, если есть какие-то конвейеры по сборке тех же беспилотников "шахед", то запчасти остаются запчастями и их надо где-то брать. Очевидно, что они будут использовать Иран и в дальнейшем, чтобы получать технологии, которые не могут изготавливать сами", - отметил Игнат.

При этом он добавил, что на сегодня уже установлены страны, которые изготавливают комплектующие для БПЛА и вероятные пути их поставки в Иран, а затем в РФ.

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Он отметил, что враг сейчас может применять 20-30 этих БПЛА одновременно, а иногда и больше. "Поэтому Россия, видимо, захочет увеличить количество " шахедов, но удастся ли ей это увидим", - сказал он.

При этом напомнил, что в сентябре враг применил рекордное количество БПЛА – около 500 штук для ударов по Украине.

Как РФ использует"шахеды"

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отмечал, что Россия может запускать в среднем до 30 Shahed-136 для одновременной атаки по Украине . По его словам, месяц октябрь станет показательным, чтобы сделать выводы можно ли говорить о наращивании производства "шахедов" Россией или, возможно, речь идет о летнем накоплении, которое и позволило реализовать сентябрьский рекорд запуска "шахедов" по Украине.

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