Сейчас российские войска пытаются закрепиться в юго-восточной части города, отметил обозреватель.

Хоть город Угледар Донецкой области не входит в эпицентр оборонных линий и рубежей в данной локации, но именно контроль над ним украинскими войсками не дает возможности армии РФ возобновить железнодорожное сообщение через Волноваху, что значительно повлияет на интенсивность боевых действий на юге. Об этом рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко:

"Угледар держится. За пределами своих возможностей, но держится".

Как отметил эксперт, по разным оценкам, в районе Угледара сейчас сконцентрировано от 15 до 25 тысяч оккупантов.

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"Российские оккупационные войска пытаются закрепиться в юго-восточной части города, в районе "Водоканала". Они прорываются небольшими штурмовыми группами как вдоль трассы 0532, так и с территории стертого с лица земли поселка 3-й шахты, по улицам Садовая и Дачная. В случае закрепления в секторе "Водоканала" они будут иметь возможность через улицу 13 Десантников выйти на "Политех" с последующим закреплением и подготовкой прорыва в центр", - акцентировал Коваленко.

По его словам, указанную задачу сейчас выполняют передовые российские подразделения 39-й ОМСБр 68-го АК и 430-го МСП.

"С юго-западного направления у российских войск задача прорваться к городской больнице, точнее к тому, что от нее осталось, и после закрепления в этом объекте выйти по улице Шахтерская к центру. Вторая штурмовая группа/группы будут по улице Молодежной продвигаться на север с целью отрезать гарнизон от логистики на Богоявленку. Вот только реализовать в этом направлении такой план будет куда сложнее, чем в противоположном, из-за рельефно-ландшафтной специфики", - добавил обозреватель.

Бои за Угледар - что сообщалось

Напомним, днем 25 сентября, глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин заявил, что город Угледар Донецкой области еще не захвачен, но у врага есть продвижение.

По его словам, возле Угледара враг пытается прорвать линию обороны ВСУ, и украинские защитники делают все возможное и невозможное, чтобы остановить оккупантов.

"На окраинах города врага еще нет, заходят ДРГ, но наши защитники пытаются их выбить. Город еще не захвачен, и будем надеяться, что этого не будет", - сказал он.

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