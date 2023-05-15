Подробности рассказал глава Тернопольской ОВА.

Возле Тернополя после ракетных ударов РФ 13 мая нашли неразорвавшуюся ракету. Предварительно, это авиационная крылатая ракета Х-55, рассказал глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш,

"Наши пиротехники задействованы в обезвреживании ракеты типа Х-55. Эта ракета упала на территории нашей области, но не разорвалась. Поэтому ее необходимо вывезти в специальное место и обезвредить. Местное население мы предупредим о таких работах дополнительно", - отметил он.

Также Труш добавил, что после ракетных ударов РФ спасатели двое суток ликвидировали вспыхнувшие пожары. К работам привлекались пожарные из соседних городов.

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Удары РФ по Тернополю 13 мая - что сообщалось

Как писал УНИАН, вечером 13 мая и рано утром 14 мая Россия нанесла ракетные удары по Тернополю. Из-за атаки вспыхнул масштабный пожар на коммерческих складах

Сообщалось, что одна из ракет уничтожила склад с гуманитарной помощью благотворительного фонда в Тернополе, при этом сгорели тысячи тонн гуманитарки.

РФ же заявила, что попала по "пунктам дислокации подразделений ВСУ и местам хранения боеприпасов".