Захватчикам приходится преодолевать 9 тысяч километров.

У российских оккупантов есть сложности с логистическим обеспечением своих группировок в Африке из-за проблем в Черном море, откуда их "выдавливают" ВСУ, - захватчики не могут задействовать порты во временно оккупированном Крыму. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"РФ имеет свои интересы в Африке, в Сирийской Арабской республике. Это их геополитические интересы. Там они поддерживают очередного диктатора и уничтожают так же (как в Украине - УНИАН) гражданское население. Для этого они используют флот. Потому что там они не имеют сопротивления со стороны действующей регулярной армии... Базируются они в Тартусе (Сирия - УНИАН) и раньше эту группировку обеспечивали за счет Крыма, за счет Новороссийска, то есть через Черное море. Это был так называемый Сирийский экспресс", - рассказал спикер.

Он уточнил, что этот путь (сирийский экспресс) работал еще в прошлом году. В этом, по данным Плетенчука, были задействованы гражданские суда, зафрахтованные в интересах РФ.

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"Достаточно давно эта практика была прекращена. Теперь они вынуждены ходить в обход всей Европы. Это около 9 тыс. километров. Таким образом у них происходит ротация, и за счет Северного флота соответственно, Балтийского флота", - добавил Плетенчук.

По его словам, это значительно усложняет жизнь оккупантам, потому что логистика - это один из "столпов", на котором держится любая война. Без логистического обеспечения, как уточнил спикер, ведение любых боевых действий фактически становится невозможным. Учитывая то, что во время своего перехода, в частности, выходя с севера в Средиземноморье, россияне не имеют возможности заходить в европейские порты, этот долгий путь является сложным.

"Это длинное, тяжелое "плечо", и ротация происходит не за счет Черноморского флота, как это было раньше. И там кстати остались единицы, которые не смогли вернуться с началом полномасштабного вторжения. Например, две подводные лодки, которые являются носителями крылатых ракет - 636 проект. Они были вынуждены уйти на север", - констатировал представитель ВМС.

Что такое "Сирийский экспресс"

Согласно открытым источникам, "Сирийский экспресс" - условное обозначение регулярных походов российских десантных кораблей в Сирию. Целью этих походов, согласно самой распространенной версии, была поставка вооружений и боеприпасов для ВС Сирии. Согласно официальным данным, корабли перевозили некий "специальный груз". Выбор именно десантных кораблей основан на невозможности для третьих стран задержать их и подвергнуть досмотру. С 2015 года ВМФ РФ дополнительно начал использовать для доставки грузов приобретенные когда-то у Турции и Украины сухогрузы.

Украина продолжает наносить удары по российскому флоту

Напомним, днем 22 августа украинские военные нанесли мощный удар по порту "Кавказ". Сообщалось, что загорелся паром "Конро Трейдер", загруженный цистернами с топливом.

В Военно-морских силах Вооруженных сил Украины считают, что уничтожение российского парома "Конро Трейдер" в порту "Кавказ" Краснодарского края РФ, означает, что одна из двух платформ для загрузки вагонов парализована.

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