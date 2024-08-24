В ВМС ВСУ не уточнили, чем именно был поражен паром "Конро Трейдер".

В Военно-морских силах Вооруженных сил Украины считают, что уничтожение российского парома "Конро Трейдер" в порту "Кавказ" Краснодарского края РФ, означает, что одна из двух платформ для загрузки вагонов парализована.

"Учитывая, где затонул паром, это парализует одну из двух платформ для загрузки вагонов - это во-первых. Во-вторых - загружать их некуда, поскольку два других российских железнодорожных парома также не готовы к эксплуатации. Один из них находится в ремонте, а второй - "Славянин", который был поврежден, вообще находится в Азове на якоре в ожидании ремонта", - рассказал в эфире "Еспресо" спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Он не уточнил, чем именно был поражен паром. В то же время отметил, что такая работа требует качественной подготовки и мастерства. "Главное - это результат. Кроме того, не следует забывать, что там со стороны россиян серьезное противодействие, и ПВО там находится в большом количестве. Поэтому это задача с огромной "звездочкой", - сказал Плетенчук.

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Напомним, днем 22 августа украинские военные нанесли мощный удар по порту "Кавказ". Сообщалось, что загорелся паром "Конро Трейдер", загруженный цистернами с топливом. Позже в СМИ сообщили, что паром оккупантов пошел на дно, а в соцсети писали, что на момент удара на пароме было 30 цистерн с топливом.

Вчера, 23 августа, Дмитрий Плетенчук подтвердил уничтожение "Конро Трейдера". По его словам, этот паром является одной из важных цепей российской военной логистики для обеспечения оккупационных сил, в первую очередь, горюче-смазочными материалами, но, кроме того, он перевозил вооружение. Соответственно, по его словам, ликвидация парома должна уменьшить потенциал возможностей российских оккупантов на тех локациях, где они ведут активные боевые действия.

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