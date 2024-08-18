Рыженко отметил, что основную опасность для Украины представляют вражеские носители ракет "Калибр", три из которых были уничтожены.

В акватории Черного моря еще остаются три категории военных кораблей РФ, которые могут угрожать Украине. Основную угрозу представляют носители ракет "Калибр". Об этом в эфире телемарафона рассказал капитан 1 ранга запаса ВМС ВСУ, бывший заместитель начальника штаба ВМС Андрей Рыженко.

"С начала войны Украина уничтожила три корабля-носителя "Калибров" – это подводная лодка "Ростов-на-Дону" и два корвета класса "Каракурт". Все остальные корабли остаются в боевом составе. Сейчас они в основном находятся в Новороссийске. Есть информация, что новые "Каракурты", которые россияне строят, они в Азовском море. Но сейчас суммарный залп ракет "Калибр", этих всех российских кораблей в Черном море, может быть 50 ракет", – акцентировал Рыженко.

Если к этому добавить еще четыре корабля Каспийской флотилии ВМФ РФ, на которых есть ракеты "Калибр", то это еще 32 ракеты.

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"То есть суммарно может быть 82 ракеты. Такие ракеты у России есть, но почему она не стреляет – уже другой вопрос. Мы уже больше года не видим массированных ударов "Калибрами". Последний раз это было 20 "Калибров" в августе прошлого года, большинство из которых мы сбили. Сейчас это основные корабли, которые представляют угрозу", – подчеркнул эксперт.

Вторая категория российских военных кораблей, которые могут представлять гипотетическую угрозу для Украины – это десантные корабли.

"В конце прошлого года Россия планировала десантные операции, и они открыто говорили о том, что лишение Украины выхода к Черному морю – их основная задача. Поэтому гипотетически они что-то могут планировать, но операционно – это пока невозможно. Как только они начнут подходить под Крым, их встретят наши морские дроны-камикадзе", – отметил Рыженко.

Кроме того, есть третья категория кораблей, определенное количество которых россияне имеют – это и ракетные корабли, и суда охраны водного района.

"Есть несколько таких кораблей в Севастополе, а часть этих кораблей еще советской постройки была переведена в Новороссийск. Они могут быть использованы для блокирования судоходства", – пояснил он.

Однако в последнее время россияне очень редко используют такие корабли из-за постоянной угрозы со стороны украинских морских дронов.

"Для россиян это очень большая проблема. Для борьбы с нашими дронами они применяют морскую авиацию и фактически тратят ресурсы, а также находятся в постоянном напряжении. Из-за дроновой опасности россияне минимизируют количество выходов кораблей в Черное море, поэтому сейчас в основном наблюдаются их подводные лодки", – добавил эксперт.

Рыженко отметил, что РФ еще имеет определенный потенциал, поэтому пренебрегать этим нельзя.

"Ракетная опасность – это первая опасность, которая для нас сейчас существует, как с кораблей ЧФ РФ, так и с территории оккупированного Крыма. Каждый день россияне запускают ракеты по территории нашего государства, в том числе баллистические "Искандер-М", которым сложно противодействовать. Также из Крыма стартуют дроны Shahed-136 – с мыса Чауда и Балаклавы. Но с ними наши Силы безопасности и обороны научились достаточно эффективно бороться", – резюмировал он.

Корабли РФ в войне против Украины

РФ выпускает подводные лодки в Черное море, чтобы хотя бы таким образом обозначить номинальное присутствие в акватории. В то же время Азовское море российские корабли покинули полностью. Об этом информировал представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По словам спикера ВМС, пока нет особых поводов для предостережений относительно массированного удара из Черного или Азовского моря по Украине. Российский флот не может позволить себе выходить в море большим количеством единиц и достаточно длительное время выходит фактически только подводными лодками.

Напомним, что в августе во временно оккупированном Крыму Силы обороны Украины успешным ударом потопили подводную лодку ЧФ РФ "Ростов-на-Дону" в ремонтной бухте.

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