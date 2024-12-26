Для понимания уровня поражения надо дождаться спутниковых снимков.

Завод по производству твердого топлива для баллистических ракет в российском городе Каменск-Шахтинский могли поразить ракетой Storm Shadow.

Об этом военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак сказал в эфире на Радио NV. "Поражение было не беспилотниками, а ракетами", - сказал Ступак. Эксперт предполагает, что для атаки на завод в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области были использованы ракеты Storm Shadow.

Он считает, что детали атаки станут известны чуть позже.

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"Но, если предприятие изготавливало твердое топливо - я называю такие локации - это предприятие с высокой добавленной стоимостью. Не просто уничтожить танк или истребитель. Уничтожить компоненты для того, чтобы не изготавливались ракеты. Нет топлива - ракета даже на 99% готова, собрана, окрашена, боевая часть готова, но если топлива нет - никто никуда не летает", - отметил Ступак.

Он считает эту атаку абсолютно правильной, но добавляет, что надо дождаться появления спутниковых снимков, которые должны показать уровень поражения.

Отдельно он прокомментировал поражение командного пункта 810-й российской бригады морской пехоты в городе Льгов на Курщине. Об этой бригаде говорят, что она уже несколько раз обновила свой персональный состав и от оригинального состава уже ничего не осталось.

"Впечатление командного пункта - это большое достижение. Нет командного пункта - нет управления, нет руководителей, чтобы направлять, где стрелять. Нет планов. Поэтому на время мы разрушили способности этой бригады вести определенные наступательные действия. Частично она парализована", - сказал Ступак.

Удары по территории РФ

На днях Силы обороны Украины высокоточным ударом поразили завод по производству твердого топлива для баллистических ракет в Ростовской области. Речь идет об объекте ВПК в городе Каменск-Шахтинский.

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