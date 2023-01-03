Украинские военные ударили по местам скопления российских сил в Песках. Последствия прилета показали сами же захватчики, пишет Стратком ВСУ.
Судя по кадрам, под огонь украинских защитников попал блокпост россиян, укрепленный бетонными блоками.
В результате удара местоположение врага превратилось в пепелище. На момент съемок логово террористов еще тлело.
На камеру захватчики жаловались, что не могут перейти то, что осталось от блокпоста, "потому что слишком горячо".
Потери врага в живой силе пока не уточняются.
Потери России в Украине - актуальное
С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже более 107 440 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.
Украинские военные в отличие от российских преступников наносят высокоточные удары по местам скопления живой силы противника и его техники.
Например, 31 декабря прилет HIMARS пришелся по училищу Макеевки, где накануне разместили сотни мобилизованных. Пропагандисты уже ноют об огромных потерях.
Кроме того, спецподразделение 92-й бригады ВСУ опубликовало кадры работы по месту скопления войск и техники противника в Сватово.
Вместе с тем у провоенного российского общества возникает все больше вопросов к эффективности массированных ударов по украинской энергосистеме.вс