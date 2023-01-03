На момент съемок остатки от логова террористов еще тлели.

Украинские военные ударили по местам скопления российских сил в Песках. Последствия прилета показали сами же захватчики, пишет Стратком ВСУ.

Судя по кадрам, под огонь украинских защитников попал блокпост россиян, укрепленный бетонными блоками.

В результате удара местоположение врага превратилось в пепелище. На момент съемок логово террористов еще тлело.

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На камеру захватчики жаловались, что не могут перейти то, что осталось от блокпоста, "потому что слишком горячо".

Потери врага в живой силе пока не уточняются.

Потери России в Украине - актуальное

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже более 107 440 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

Украинские военные в отличие от российских преступников наносят высокоточные удары по местам скопления живой силы противника и его техники.

Например, 31 декабря прилет HIMARS пришелся по училищу Макеевки, где накануне разместили сотни мобилизованных. Пропагандисты уже ноют об огромных потерях.

Кроме того, спецподразделение 92-й бригады ВСУ опубликовало кадры работы по месту скопления войск и техники противника в Сватово.

Вместе с тем у провоенного российского общества возникает все больше вопросов к эффективности массированных ударов по украинской энергосистеме.вс

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