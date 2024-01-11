На одном из них четко заметны повреждения.

В cети появились новые спутниковые снимки оккупированного Крыма, на которых можно увидеть последствия недавних ударов по российскому военному объекту.

Фото 10 января опубликовал сотрудник отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства (AEI) Брэди Африк в своем микроблоге X (ранее Twitter). Он сравнил снимки от 12 ноября 2023 года со снимками от 5 января.

"Повреждения от недавних украинских ударов по российской базе в Крыму видны на новых спутниковых снимках. Этот объект находится на расстоянии более 120 километров от линии фронта," - добавил он.

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Взрывы в Крыму 5 января: что известно

Как писал УНИАН, в ту ночь местные жители сообщали сообщили об атаке на военный аэродром "Саки" в оккупированной Новофедоровке. По данным СМИ, в Евпатории и вокруг слышали по меньшей мере пять взрывов, а в Михайловке начался пожар из-за падения обломков.

В Министерстве обороны России, как всегда, заявили о сбитии всех воздушных целей. В ведомстве писали, что противовоздушная оборона "перехватила и уничтожила четыре украинские авиационные управляемые ракеты".

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