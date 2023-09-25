Одна из бомб попала по зданию жилищно-эксплуатационной конторы, другая - уничтожила жилой дом.

Утром российская авиация атаковала Берислав в Херсонской области. Оккупанты сбросили на город четыре авиабомбы, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, одна из бомб попала по зданию жилищно-эксплуатационной конторы.

"Сейчас известно об одном погибшем и нескольких травмированных", - отметил глава ОВА.

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Прокудин уточнил, что еще одна авиабомба уничтожила жилой дом. Сейчас подробная информация уточняется.

Ситуация в Херсонской области

Как сообщал УНИАН, вчера, 24 сентября, оккупанты также били по Бериславу, в результате чего погибла женщина. Ранения получил полицейский, а также мужчина и женщина.

За сутки россияне совершили 87 обстрелов Херсонщины, выпустив 497 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. По Херсону враг выпустил 23 снаряда.

Из - за российской агрессии два человека погибли, еще 11-получили ранения. Повреждена Гражданская и критическая инфраструктура.

Также сегодня Сегодня захватчики нанесли удары по областному центру: в 01: 00 в Херсоне из-за обстрела повреждено здание учебного заведения. Также около 05: 00 армия РФ ударила из авиации по населенным пунктам Ольговка и Львов.

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