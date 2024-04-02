По его словам, речь идет о переделанном легкомоторном самолете, управляемом дистанционно.

Удар по заводу по сборке дронов-камикадзе в Татарстане мог быть нанесен не беспилотником, а переделанным легкомоторным самолетом. Такое мнение высказал эксперт по авиации Валерий Романенко в эфире телемарафона, комментируя видео "прилета" по заводу в Татарстане (Россия).

Он отметил, что взрыв был самым интересным на видео. "Потому что в целом понятно, чем наносили удар и это меня немного, так сказать, разочаровало. Я ожидал, что это будет все же беспилотник, а это переделанный легкомоторный самолет дистанционно управляемый. Это средство гораздо дороже и такое, что нам трудно будет наладить их крупномасштабное серийное производство", - сказал он.

Романенко считает, что удар таким средством по заводу по производству "Шахедов" в Елабуге (Татарстан, Россия) был "явным промахом", поскольку стоимость этого самолета несоизмерима с нанесенным ущербом России на этом объекте.

Видео дня

"По Нижнекамску (речь идет о нефтеперерабатывающем заводе "ТАНЕКО" в Нижнекамске, Татарстан - УНИАН) стоит, потому что в разы больше результат, чем затраты. По Елабуге здесь явный промах", - сказал он.

На вопрос, как этот летательный аппарат преодолел такое большое расстояние незамеченным, Романенко пошутил: "Молча".

"Исполнители очень удачно проложили маршрут в обход российских зон радиолокационного покрытия. Поэтому он спокойно, видимо, на небольшой высоте, которая не превышала 100 метров, преодолел все, что нужно, и точно попал по Нижнекамску и, видимо, таки попал в зону радиоэлектронного противодействия над Елабугой, потому что на последнем этапе он летел прямолинейно и ощущение, что он просто падал, потому что закончилось топливо. Потому что вряд ли было запрограммировано ударить по дому на территории оборонного предприятия, которое днем и ночью выпускает дроны, которые наносят удары по нашим жилым кварталам", - отметил он.

По его словам, такой маршрут второй раз уже нельзя использовать. "Боже упаси повторять тот же маршрут, потому что россияне его сейчас отследили максимально... И на этот маршрут уже будут стянуты какие-то средства ПВО", - добавил он.

По словам эксперта, на сегодня Украине нужен полноценный дальнобойный беспилотник с мощным двигателем, который способен иметь такие характеристики, которые имеет "Шахед", то есть 50 кг взрывчатки на борту, скорость где-то 160 км/ч и дальность 1,5 тысячи. "Вот тогда российская оборонная промышленность почувствовала бы на себе удары Украины. К тому времени это уколы булавками", - отметил он.

Удар по заводам в Татарстане

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 апреля были атакованы два объекта в Татарстане - завод по сборке беспилотников "Шахед" и нефтеперерабатывающий завод в российском Татарстане. По данным источников, дрон попал в установку первичной переработки нефти на НПЗ в Нижнекамске, после чего там возник пожар.

Большинство экспертов считают, что именно беспилотники атаковали объекты в городах Елабуга и Нижнекамск Российской Федерации. РосСМИ заявили, что предприятия подверглись атаке беспилотников UJ-22 Airborne, которые производит компания Ukrjet.

Производитель БПЛА UJ-22 Airborne пишет, что это многоцелевой беспилотный авиационный комплекс, который способен выполнять полеты в любое время года, днем и ночью, в любых метеоусловиях, в условиях активного использования противником РЭБ.

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