Они считают, что речь идет о дронах, которые больше соответствуют размерами самолетам малой авиации, таким, как Cessna 172, что имеет дальность под 1300 км и нести 376 кг.

Дроновая атака по производству "шахедов" и НПЗ в российском Татарстане на дальности более 1200 км позволяет сделать три ключевых вывода относительно новых возможностей Украины в дальнобойных ударах.

Аналитики Дифенс Экспресс отмечают, что дальность этих беспилотников больше.

"Такие дроны не направляются по прямой, а по сложному маршруту с обхождением районов ПВО. Но дело не только в дальности. Потому что еще одним фактором является то, что такие дроны имеют значительно больший размер чем, например, "Лютый", с весом боевой части в 50 кг", - сказано в материале.

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Они считают, что речь идет о дронах, которые больше соответствуют размерами самолетам малой авиации, таким, как Cessna 172, что имеет дальность под 1300 км и нести 376 кг.

"Есть очевидная возможность оснастить такой дрон значительно более мощной боевой частью, которая приведет уже к большим последствиям в результате поражения... Для результативного поражения промышленных производственных объектов необходимо иметь большие большие возможности", - пишут эксперты.

Также они обращают внимание на еще один максимально важный фактор.

"Дрон размером с условную Cessna 172 пролетел более 1200 км, где его не смогли перехватить, а также поразил объект, который должен был быть прикрыт средствами ПВО, потому что речь идет о производстве "шахедов". То есть в одном районе сразу три объекта, а по любой логике они должны были быть прикрыты не просто одним условным "Панцирем", а полноценным позиционным районом противовоздушной обороны. А это говорит лишь об одном - у РФ нет возможности прикрыть даже такие групповые объекты от атак", - пояснили аналитики.

По их мнению, сочетание возможного размера боевой части, дальности поражения с множеством незащищенной от таких атак территории в глубине РФ открывает совершенно новые горизонты для атак на различные объекты.

Атака дронов на Татарстан - детали

Российские оккупанты тщательно скрывали завод по сборке дронов, который был атакован Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Об этом УНИАН сообщил источник в спецслужбах. В частности, источник подтвердил, что это была спецоперация ГУР Министерства обороны.

Атака на нефтеперерабатывающий завод в российском Татарстане - это совместная операция Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили осведомленные источники.

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