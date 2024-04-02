Эксперт считает, что боевая задача была выполнена грамотно.

Военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Роман Свитан считает, что завод по сборке дронов-камикадзе типа Shahed в Татарстане мог атаковать беспилотник дальнего радиуса действия UJ-22. Свое мнение он высказал в эфире КИЕВ24.News.

В частности, Свитан прокомментировал видео, которое распространяется в сети интернет. По его убеждению, видно полет беспилотника UJ-22 от "УкрДжет".

"Это можно сказать "маленький самолет". То есть с размахом крыла около 5 метров. Примерно это он в был", - сказал Свитан.

По его словам, этот летательный аппарат может перевозить до около 50 килограмм взрывчатки, и в зависимости от топлива он может пролететь тысячу и более километров.

"Чем больше горючего, тем меньше взрывчатки. Чем меньше горючего, тем больше взрывчатки для того, чтобы центрирование этого беспилотника не смещалось", - сказал Свитан.

Эксперт добавил, что боевая задача была выполнена грамотно. Он предположил, что у этого беспилотника программное обеспечение было прописано с так называемым "машинным зрением".

"То есть, беспилотник сам принимает решение о выборе цели и выполняет боевую задачу", - сказал эксперт.

Атака по заводу по сборке "шахедов" - что известно

Как сообщал УНИАН, Главное управление разведки Министерства обороны Украины провело специальную операцию, в ходе которой был атакован завод по сборке дронов-камикадзе типа "шахед" в российском Татарстане. Завод расположен на расстоянии тысяча километров от Украины. Враг тщательно скрывал местоположение объекта и обеспечивал прикрытие ПВО, но это не помогло.

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