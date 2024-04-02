Отмечается, что "птичку" впервые показали в 2021 году.

Беспилотники атаковали объекты в городах Елабуга и Нижнекамск Российской Федерации. РосСМИ заявили, что предприятия подверглись атаке беспилотников UJ-22 Airborne, которые производит компания Ukrjet.

Производитель БПЛА UJ-22 Airborne пишет, что это многоцелевой беспилотный авиационный комплекс, который способен выполнять полеты в любое время года, днем и ночью, в любых метеоусловиях, в условиях активного использования противником РЕБ.

При этом указано, что беспилотник может выполнять поисково-спасательные и разведывательные задачи. Впервые "птичку" представили 16 июня 2021 на международной выставке вооружений "Оружие и безопасность - 2021".

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Технические характеристики UJ-22 Airborne:

максимальный взлетный вес - 85 кг;

общая длина - 3300 мм;

размах крыльев - 4600 мм;

максимальная высота полета - 6000 метров;

максимальное полетное время -14 часов;

скорость максимальная/крейсерская - 200/140 км/час;

двигатель - бензиновый двухтактный;

вес полезной нагрузки - 20 кг.

Также сообщается, что аппарат может быть оснащен фотоаппаратом и оптико-электронную станцию. Управление дроном может осуществляться в автоматическом, полуавтоматическом и ручном режима

Атака дронов в России - последние новости

2 апреля был атакован завод по сборке беспилотников-камикадзе типа "Шахед", в результатек чего есть значительные разрушения.

При этом сообщалось об атаке на нефтеперерабатывающий завод в российском Татарстане. По данным источников, украинский дальнобойный дрон попал в установку первичной переработки нефти на НПЗ в Нижнекамске, после чего там возник пожар.

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