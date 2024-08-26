Целью врага является и гидроэнергетика вдоль каскада реки Днепр и газохранилища.

Целью сегодняшней массированной атаки врага по территории Украины была не только энергетика. Об этом сказал военный эксперт Александр Мусиенко в эфире телемарафона.

Он отметил, что также удары были направлены на ряд промышленных объектов, которые возможно привлечены к военно-промышленному комплексу. "Насколько я понимаю, враг во время этой атаки делал попытки ударить и по объектам гидроэнергетики вдоль каскада реки Днепр. и не только", - подчеркнул Мусиенко.

По его словам, враг целится по некоторым объектам на западе Украины, что свидетельствует о том, что Россия ищет пути эскалации, хочет бить по газохранилищам. "То есть это не только объекты энергетики, но и газовой инфраструктуры. Почему это эскалация? Потому что в отдельных этих хранилищах может храниться газ европейских компаний. Таким образом Путин хочет давить, в том числе на Европу, чтобы Запад уменьшал поддержку Украины", - считает эксперт.

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Мусиенко отметил, что украинская энергетическая система готова ко многим вызовам с точки зрения безопасности, потому что это уже не воспринимается как чисто экономический сектор. "Есть определенные механизмы, которые дают возможность даже после воздушных атак восстанавливаться, чтобы Украина не скатилась в тотальный блэкаут, как некоторые предупреждают", - добавил эксперт.

Удар по Украине 26 августа - подробности

Как сообщал УНИАН, сегодня Россия атаковала дронами и ракетами почти все области Украины.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что ситуация в украинской энергетике после новой атаки россиян эксперты оценивают как сложную.

Он сказал, что враг не оставляет планов лишить украинцев света. По его словам, оператор системы передачи срочно ввел режим экстренных отключений электроэнергии.

Галущенко отметил, что ситуация сложная, последствия атак уточняются, а энергетики уже работают над их ликвидацией.

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