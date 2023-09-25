Все удары россиян по территории Украины распланированы наперед, отметил обозреватель.

Атака России на Одессу в ночь на 25 сентября не был местью за удар ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе накануне, уверен военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Все удары по территории Украины распланированы наперед. Например, для комбинированного удара дронами и ракетами цели выясняются и уточняются посредством разведывательной деятельности цели. В эту деятельность входит как действие агентуры на местах, так и посредством удалённой разведки. Геолокации, координаты. Выделяется боекомплект, который доставляется к площадке с носителями - порт или аэродром. Задаются координаты, траектория полета, ракеты загружаются на носитель. Уточняется задача для экипажей, проводится доразведка, при необходимости вносятся коррективы и т.д.", - рассказал эксперт.

Он убежден, что такому понятию как "месть" в планах у российских войск места просто нет.

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При этом он также акцентировал внимание на том, что силы противовоздушной обороны (ПВО) Украины отработали на максимуме своих возможностей, отбивая указанную атаку:

"В ходе удара были применены: 19 дронов Shahed-136 - сбито 19; 12 КРМБ "Калибр" - сбито 11; 2 П-800 "Оникс" - сбито 0. Итого 33 объекта, из которых сбито 30. Казалось бы, неплохой показатель эффективности перехвата в 90%, но на самом деле он выше. Выше, поскольку эффективность следует рассчитывать с учетом и того, куда прорвавшие ПВО ракеты попали и, что именно разрушили".

А попали россияне по отелю "Кемпински", который, как завил эксперт, долгие годы был заброшенным.

"С учетом удара по абсолютно бесполезному зданию, эффективность такого удара снижается и говорить про некие 10% вообще не комильфо", - считает Коваленко.

Удар по Одессе 25 сентября - что сообщалось

Как писал УНИАН, во время атаки на Одессу в ночь на 25 сентября россияне запустили ракеты двух типов и дроны-камикадзе. Зафиксировано попадание в припортовую инфраструктуру, а также местный отель. Повреждения получил Морской вокзал.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, во время атаки на Одессу россияне заставили свои ракеты и дроны отчаянно маневрировать, чтобы обойти украинскую систему противовоздушной обороны.

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