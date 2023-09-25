Всего во время ночной атаки зафиксировано 33 средства воздушного нападения.

В ночь на 25 сентября российские оккупанты нанесли удар по Украине, используя ракеты различных типов и ударные БПЛА.

Как информирует командование Воздушных сил, враг бил 12 крылатыми ракетами "Калибр", двумя противокорабельными ракетами П-800 "Оникс" и 19 ударными БПЛА типа "Шахед". Почти все вражеские цели удалось сбить.

"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 11 крылатых ракет "Калибр", 19 ударных БпЛА "Шахед-136/131". Пуски "Шахедов "осуществлялись с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск – РФ), "Калибров" – с малого ракетного корабля и подводной лодки из акватории Черного моря (районы Феодосия, Новороссийск), "Ониксов" – из района Севастополя", – говорится в сообщении.

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В Силах обороны юга уточнили, что большинство воздушных целей сбили в небе над Одесской областью, по 1 "Калибру" сбили над Николаевской и Кировоградской областями.

Кроме того, сообщается, что за минувшие сутки уничтожены три вражеских ударных БпЛА "Ланцет" и четыре разведывательных беспилотника оперативно-тактического уровня.

Ночная атака по Украине 25 сентября - это надо знать

Сегодня ночью РФ осуществила очередную комбинированную атаку по югу Украины, в которой задействовали ракеты разных типов и "Шахеды".

Силы ПВО сбили большинство воздушных целей врага, но есть попадание в припортовую инфраструктуру в Одессе. Значительные повреждения получил морской вокзал в Одессе, а также здание привокзальной гостиницы, которая уже несколько лет не функционирует.

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