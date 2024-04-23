"Коммуна", похоже, не получила значительных повреждений.

Опубликованны спутниковые снимки, которые показывают степень повреждения спасательного судна "Коммуна", по которому был нанесен удар 21 апреля в порту временно оккупированного Севастополя.

Как сообщает телеграм-канал "Крымский ветер" со ссылкой на фото, опубликованные OSINT-аналитиком MT Anderson, "Коммуна", похоже, не получила значительных повреждений, а также не сменила свою позицию у пирса.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки за 20 апреля (до ракетного удара) и 22 апреля (на следующие сутки после удара).

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В то же время БДК проекта 775 и сторожевой корабль проекта 1135 "Буревестник", стоявшие рядом с "Коммуной", теперь перемещены в другие места.

Кроме того, рядом с "Коммуной" появился разведкорабль "Иван Хурс", который с конца марта стоял в ремонте в 13-м СРЗ ЧФ в Килен-бухте. "Иван Хурс" был поврежден во время ракетной атаки в ночь с 23 на 24 марта.

Удар по спасательному судну "Коммуна" - что известно

Как сообщал УНИАН, ВСУ 21 апреля поразили спасательное судно российского флота "Коммуна" крылатой ракетой "Нептун". Это был самый старый действующий военный корабль в мире, выполняющий задачи на передовой линии.

В то же время в Defense Express отмечали, что "Коммуна", возможно, и не была целью атаки на бухту Севастополя. Из-за необычной конструкции "Коммуна" на радарах выглядит как мощный корабль. Вероятно, судно поразила ракета с особенностью наведения именно на самую большую цель.

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