Пожаром, занявшимся от попаданий по складам, было охвачено 200 кв м.

В результате утреннего массированного ракетного удара по Харькову пострадали люди. Сейчас идет ликвидация последствий.

По информации МВД Украины, около 6:00 враг нанес 6 ракетных ударов по Слободскому району города Харькова. Как сообщает ведомтсво, по предварительным данным, пострадали 2 человека.

"Продолжается ликвидация последствия ракетных ударов по городу ... под обстрел попал объект гражданской инфраструктуры. В производственно-складском здании произошел пожар. Горели конструктивные элементы и утеплитель здания в трех очагах возгорания на общей площади 200 кв. м.", - говорится в сообщении.

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Обновлено 11:15. Харьковская областная прокуратура сообщила уже о трех пострадавших в результате утренней массированной ракетной атаки по Харькову.

"Получили ранения трое гражданских мужчин в возрасте 24, 58 и 66 лет", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что поврежден ряд складских помещений, промышленных зданий и жилых домов.

"Информация уточняется. Прокуроры и следователи полиции работают на местах обстрелов", - отметили в прокуратуре.

Россия ударила ракетами по городам Украины - главные новости

Ночью и утром российские оккупанты атаковали Украину ракетами. Как сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, Россия запустила по Украине 43 крылатые ракеты, из которых уничтожено было 36.

Пуски ракет враг совершил из 10 самолетов стратегической авиации Ту-95МС. Запуски были в несколько волн. В воздушное пространство Украины они входили с разных направлений, постоянно меняя курс по маршруту.

Кроме того, в 06:00 утра противник нанес удар зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харькову.

Сообщалось о выбужах в Черкасской области, Киеве, Ровно и во Львовской области.

Относительно последствий удара по Харьковщине председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что повреждена гражданская инфраструктура областного центра.

Он информировал, что оккупанты нанесли шесть ударов по городу Харьков, в частности по Слободскому району, в результате чего есть повреждения гражданской инфраструктуры. Информацию о пострадавших проверяли. Экстренные службы работают на местах попадания.

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