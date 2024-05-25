Удар РФ по типографии в Харькове: названы имена погибших

Во время российского удара по типографии в Харькове погибли семь сотрудников предприятия. Список погибших обнародовали в День работников издательств, полиграфии и книгораспространения, 25 мая.
СЕО в издательстве Vivat Юлия Орлова на своей странице в Facebook сообщила, что в четверг, 23 мая, из-за удара погибло семь человек:
- Храпина Татьяна, печатник-теснильщик;
- Строгий Роман, машинист приклеивающей машины;
- Рыженко Светлана, брошюровщик;
- Курасова Ольга, машинист швейных машин и автоматов;
- Нинадовская Елена, машинист швейных машин и автоматов;
- Минаева Анна, машинист комплектовочной машины;
- Шило Дмитрий, брошюровщик.
Также она опубликовала фото погибших.
Удар Росаии по Харькову 23 мая 2024 года - последние новости
Российские оккупанты нанесли 15 ударов по городу. Атаке подверглась транспортная инфраструктура, подразделение коммунального предприятия и типография, где возник пожар.
По данным спасателей, в результате обстрела пострадал 21 человек. В областной военной администрации сообщали о гибели семи работников типографии, всего в момент атаки там работали около 50 человек.
Также в результате пожара в цеху печатного предприятия, уничтожено 50 тысяч книг.