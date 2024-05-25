Удар РФ по типографии в Харькове: названы имена погибших

Всего погибли семь сотрудников печатного предприятия.

Во время российского удара по типографии в Харькове погибли семь сотрудников предприятия. Список погибших обнародовали в День работников издательств, полиграфии и книгораспространения, 25 мая.

СЕО в издательстве Vivat Юлия Орлова на своей странице в Facebook сообщила, что в четверг, 23 мая, из-за удара погибло семь человек:

Храпина Татьяна, печатник-теснильщик;

Строгий Роман, машинист приклеивающей машины;

Рыженко Светлана, брошюровщик;

Курасова Ольга, машинист швейных машин и автоматов;

Нинадовская Елена, машинист швейных машин и автоматов;

Минаева Анна, машинист комплектовочной машины;

Шило Дмитрий, брошюровщик.

Также она опубликовала фото погибших.

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Удар Росаии по Харькову 23 мая 2024 года - последние новости

Российские оккупанты нанесли 15 ударов по городу. Атаке подверглась транспортная инфраструктура, подразделение коммунального предприятия и типография, где возник пожар.

По данным спасателей, в результате обстрела пострадал 21 человек. В областной военной администрации сообщали о гибели семи работников типографии, всего в момент атаки там работали около 50 человек.

Также в результате пожара в цеху печатного предприятия, уничтожено 50 тысяч книг.

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