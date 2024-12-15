Удар по базе ОМОНа в Грозном: эксперт назвал одну из целей

Среди россиян это создает понимание, что до февраля 2022 года у них не было ударов и взрывов, а сейчас это появилось.

Удары, подобные атаке по базе ОМОН в Грозном (Чеченская республика, РФ) создают определенное психологическое давление на российское общество.

Об этом заявил заместитель Генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, эксперт по авиации Анатолий Храпчинский в эфире Radio NV.

"У нас есть производства, которые делают вроде самолетов, но это беспилотная система, которая позволяет решать такие вопросы. В последнее время после появления таких беспилотников в воздушном пространстве РФ существенно страдает легкая авиация. Так работает алгоритм войны, и надо уничтожать врага, создавая хаос на его территории. Безусловно, есть ряд целей в Грозном, тем более, если вспомнить, что кадыровцы делали на Киевщине", - заявил эксперт.

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По словам Храпчинского, такие удары создают психологическое давление на российское общество.

"Сжигание самолетов, удары по казармам Кадырова в Грозном - это все создает определенное психологическое давление на россиян, создавая понимание, что до февраля 2022 года у них не было ударов и взрывов, прилетов, а сейчас это появилось. И мы видим определенные информационные вбросы, где рассказывают, что потерял Путин за время своего управления. Поэтому, в принципе, это является психологическим давлением. Понятно, что сжигание одного самолета не приведет к колоссальным изменениям на линии соприкосновения, но психологически это дает понимание, что даже на территории воинской части РФ нашлись люди, которые сожгли этот самолет", - сказал он.

Удар по Грозному

Как сообщал УНИАН, утром воскресенья, 15 декабря, беспилотники атаковали Грозный (Чеченская республика, РФ). По данным российских пабликов, одной из целей атаки стала база ОМОНа.

"Грозный. Удары унижения Кадырова (главы Чеченской республики Рамзана Кадырова - УНИАН)", - написал глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, публикуя видео попадания дрона в здание.

Зато российский проект "ВЧК-ОГПУ" опубликовал видео с базы ОМОНа в Грозном после атаки беспилотника. На кадрах видно повреждения здания и нескольких ОМОНовцев, которые осматривают последствия атаки.

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