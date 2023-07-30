По данным Генштаба ВСУ, за полтора года войны РФ потеряла в Украине 459 средств противовоздушной обороны.

Средства противовоздушной обороны в Москве бессильны перед малогабаритными объектами, в связи с чем функции ПВО там выполняют многоэтажки, отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Применять РЭБ в городе с плотной, многоэтажной застройкой - это демонстрация как преступной халатности, так и бессилия средств ПВО по перехвату малогабаритных объектов на подлете… Применение РЭБ может осуществляться в двух фазах: перехвата управления и посадки объекта, без последствий или лишения объекта управления… Поскольку российские средства ПВО демонстрируют неспособность сбивать малогабаритные объекты, то и после потери управления, сбить дрон смогут, разве, что при помощи здания. И в последнее время именно этим и занимаются московские многоэтажки - выполняют функции ПВО", - написал эксперт.

Видео дня

Потери России в Украине - сколько средств ПВО уничтожено

Коваленко напомнил, что, по данным Генштаба ВСУ, за полтора года войны РФ потеряла в Украине 459 единиц ПВО. Согласно верифицированным данным Oryx, потери составили 156 единиц. Среди них: ЗСУ-23-4 "Шилка", 2К22 "Тунгуска", 9R33 "Оса", 9К35 "Стрела-10", ЗРК "Бук-М1/2", ЗРК "Тор-М1/2", ЗРПК "Панцирь-С1", ЗРК С-300, ЗРС С-400.

По словам обозревателя, преимущественно это системы малого и среднего радиуса действия: "Именно те, что и должны работать по малогабаритным объектам".

"Это дает понять, насколько велики масштабы потерь ПВО у России. При этом, определенная часть ПВО должна компенсировать потери и находится в зоне боевых действий, что в свою очередь ослабляет ПВО самой России, на ее территории, в ее воздушном пространстве", - добавил Коваленко.

Он уверен, что с каждым днем войны и с каждым уничтоженным комплексом ПВО, воздушное пространство России становится все более и более открытым для "неких неопознанных летающих объектов, которые будут наблюдаться в небе не только над Москвой все чаще и чаще".

Удар по башне "Москва-Сити" - что сообщалось

Как писал УНИАН, в ночь на 30 июля Москву атаковали дроны. В результате атаки была повреждена одна из башен "Москва-Сити".

Минобороны РФ обвинили в атаке Украину и заявили, что дроны подавили с помощью РЭБ и они упали на территории "Москва-Сити".