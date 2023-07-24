Об этом свидетельствует намерение страны-террориста обучать детей использовать БПЛА со школьного возраста.

Россия определила использование тактических БПЛА для атак по Украине как постоянную компоненту войны. Напомним, что в ночь на 24 июля в Москве было "громко" из-за прилета дронов.

Об этом свидетельствует намерение агрессора приучать детей к использованию боевых дронов еще с малого возраста, преподавая это как школьный предмет, отмечает американский Институт изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, вскоре всех российских школьников научат основам управления боевыми беспилотниками: разведке территории, противодействию и использованию дронов. О таком намерении сообщал сенатор Амурской области Артем Шейкин.

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Также эти уроки планируют совместить с обучением стрельбе из штурмовой винтовки, применению ручной гранаты и оказанию первой медицинской помощи в рамках "новой" программы "Основы безопасности жизнедеятельности" для учащихся 10 и 11 классов. Она станет обязательной в РФ с 1 сентября 2023 года.

ISW отмечает, что такие намерения больше связаны с попыткой привить детям культуру милитаризованного патриотизма, а не стремлением развить реальные способности.

"Однако добавление навыков использования БПЛА подчеркивает, как Россия определила использование тактических БПЛА в Украине как постоянный компонент современной войны", - говорится в сообщении.

Оккупанты ночью применили дроны по Одесской области

Напомним, в ночь на 24 июля армия РФ вновь организовала воздушную атаку по Одессе после циничного разрушение самого масштабного православного храма города Спасо-Преображенского собора.

В частности, тревога длилась около 3 часов 53 мин. По словам представителя армии "Юг", россияне пытались атаковать юг области дронами-камикадзе. Отмечалось, что есть попадание.

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