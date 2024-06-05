Недавно Украина нанесла удар по российскому зенитно-ракетному комплексу С-300/400 в Белгородской области.

Украинские военные нанесли удар по ракетному комплексу россиян С-300, который находился на территории Белгородской области. Однако, как заявил научный сотрудник Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гади в комментарии CNN, удары западными ракетами позволят Украине "поразить некоторые российские базирования, склады снабжения, центры командования и управления", но на ситуацию на Харьковщине повлияет не сильно.

Это не остановит, а лишь усложнит военные действия оккупантов на территории Харьковской области, - сказал Гади.

В то же время консультант британского Chatham House Матье Булег сказал, что изменение политики "само по себе не изменит правила игры. Это лишь дополнение и дополнительный стимул для защиты Украины".

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Как известно, удар по С-300 произошел сразу через несколько дней после того, как президент США Джо Байден дал Украине разрешение наносить ограниченные удары с использованием американского оружия на российской территории вокруг Харькова. Зато Украина может использовать только ракеты меньшей дальности, известные как GMLRS, которые имеют радиус действия около 70 километров.

Удар по российским С-300/400 под Белгородом - что известно

Как писал УНИАН, 3 июня ВСУ на Харьковщине начали работать западным оружием по врагу на территории РФ. Командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко заявил, что это "уже дает свои первые плоды".

В тот же день российские Telegram-каналы начали распространять информацию, что украинские военные ударили по ЗРК С-300/400 в Белгородской области, что привело к уничтожению нескольких единиц техники.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разрешение США бить по территории РФ с Himars является недостаточным, ведь это не даст Украине возможности наносить удары по российским аэродромам, откуда осуществляются обстрелы по мирным украинским городам.

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