Подоляк назвал возможный действенный способ.

Россия тратит на ведение войны в Украине 32% своего годового бюджета, это около 10 триллионов рублей, и она продолжит производить оружие, если не получит статус государства-террориста.

"Они вкладывают деньги в определенные производства, смогли получить наиболее технологичные производственные линии от Ирана по производству дронов разных модификаций, производят определенные ракеты. Составляющие этих ракет поставляют даже страны - наши партнеры, - заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью 24 каналу. - Безусловно, это не государственные правительства поставляют, а частные компании".

По его словам, санкции против РФ наносят существенный вред ее экономике, но россияне продолжат производить ракеты, пока не определят ее другой юридический статус - страны-террориста:

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"Чтобы частные компании не обходили в пределах параллельного импорта и не разрешали России получать определенные компоненты".

Подоляк добавил, что этот статус полностью ограничивает возможность торговли со странами, занимающими даже нейтральную позицию.

Иностранные компоненты в новом оружии РФ - что сообщалось

Как писал УНИАН, в недавно изготовленных ракетах и дронах, которыми Россия обстреливает Украину, есть иностранные компоненты.

Как отметил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, с обломками от ракет работают специалисты центров исследований - они проводят анализ оборудования, которое там находят. По его словам, там находят много компонентов иностранного происхождения, производство которых Россия не могла бы наладить у себя.

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