В России также увеличилось количество миллионеров и мультимиллионеров.

Общее богатство России в прошлом году, несмотря на санкции и военное вторжение в Украину, увеличилось на 600 миллиардов долларов. Об этом говорится в ежегодном отчете швейцарского банка Global Wealth Report, сообщает Business Insider.

Согласно отчету, число российских миллионеров также выросло примерно на 56 тысяч до 408 тысяч в 2022 году, а число людей со сверхвысоким уровнем дохода — людей с состоянием более 50 миллионов долларов — подскочило почти на 4500 человек.

В то же время в прошлом году США потеряли больше богатства, чем любая другая страна, потеряв 5,9 трлн долларов, в то время как Северная Америка и Европа вместе стали беднее на 10,9 трлн долларов, сообщает UBS.

Видео дня

По данным банка, к концу 2022 года американских миллионеров стало на 1 миллион меньше, хотя на США по-прежнему приходилось более 50% сверхбогатых людей в мире.

"UBS признает, что "тенденции благосостояния в России трудно определить в настоящее время", но выделил ее как одну из немногих стран, которые стали богаче в 2022 году. Рост цен на нефть может быть одним из факторов роста благосостояния, а экспорт сырья является ключевым экономическим двигателем для России", - говорится в статье.

Согласно отчету UBS, в 2022 году Мексика, Индия и Бразилия также стали значительно богаче, в то время как США, Япония, Китай, Канада и Австралия потеряли больше всего.

Санкции против России действуют не всегда

Как ранее сообщали СМИ, России в июле удалось получить рекордную за 8 месяцев прибыль от экспорта нефти - 15,3 млрд долларов. Это связано с тем, что российская нефть превысила ценовой лимит в 60 долларов, установленный странами "Большой семерки", и в прошлом месяце ее стоимость составила более 64 долларов за баррель.

Вас также могут заинтересовать новости: