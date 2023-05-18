В Офисе президента отрицают, что корейский сценарий серьезно кто-то обсуждает.

Сценарии заморозки войны в Украине не обсуждаются "ни в каких кабинетах" и не стоят на "реальной повестке дня". Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя резонансную статью издания Politico.

По его словам, любые идеи о заморозке войны в Украине, которые периодически появляются в СМИ, являются "псевдоаналитическим продуктом" и результатом лоббистских усилий российской дипломатии.

"В реальной повестке дня таких сценариев нет, ни в каких кабинетах они не обсуждаются. Все игроки прекрасно понимают ограниченность ресурса и времени РФ и путинской элиты. Путь неизменен. Будем дожимать", – заявил Подоляк.

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Резонансная статья Politico

Сегодня американское издание Politico опубликовало большую статью, в которой со ссылкой на некие информированные источники в Вашингтоне сообщило, что власти США обсуждают "корейский сценарий" заморозки войны в Украине. Т.е. активные боевые действия будут остановлены, а линия фронта станет фактической границей, хоть и неофициальной.

Отмечается, что замороженный конфликт может стать политически приемлемым долгосрочным результатом для США и других стран-партнеров Украины, поскольку позволит снизить расходы на поддержку Киева. Взамен Украине могут предложить долгосрочные связи с США и НАТО в сфере безопасности.

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