Украина продолжит деоккупацию захваченных Россией территорий.

Украина продолжит освобождение оккупированных Россией территорий, а итоги военных операций прошлого года не дают права в целом описывать ситуацию как "патовую".

"В интервью Президента Украины итальянскому телеканалу RAI речь не шла о якобы "патовой" ситуации на фронте. Говоря об итогах летних действий, Владимир Зеленский заявил, что их морская часть дала положительный результат: Украина смогла восстановить независимый "зерновой коридор", а вот сухопутная часть операций завершилась стагнацией. Речь идет конкретно о контрнаступательных действиях на юге", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

В этой связи, пресс-секретарь подчеркнул, что это не дает права описывать в целом ситуацию на фронте как "патовую". Никифоров подчеркнул, что Украина продолжит деоккупацию своих территорий.

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"В будущем призываем внимательнее подбирать слова, чтобы не поддерживать деструктивные нарративы", - сказал Никифоров.

Также он привел оригинальную цитату ответа Зеленского итальянскому телеканалу.

"Я бы сказал так: морская часть операции дала положительный эффект - мы выдавили их корабли, Россия потеряла много кораблей, а главное, она потеряла влияние в Черном море, и мы выстроили "зерновой коридор", независимый от России. Поэтому эта часть, прагматичная часть операции, которая влияла на экономику, на бюджет Украины, – мы ее провели положительно. Что касается сухопутной линии, вы правы и там стагнация. И это факт, потому что не хватило кое-чего. Иногда ты думаешь, что вот эта дата, вот пойдут вперед. Я считаю, что с точки зрения количества соответствующей амуниции были задержки. А задержки - это и есть просчет. Но, честно говоря, мы же не боремся просто с террористической организацией - мы боремся с террористами, которые являются одной из крупнейших армий в мире", - подчеркнул Зеленский в интервью для RAI.

Война в Украине - ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский заявлял, что Украина за прошлый год не отступила ни на одном направлении на земле, вернула себе море и сделала безопаснее небо.

Также президент выражал уверенность, что Крым и связанная с ним битва на Черном море станут центром внимания войны в этом году. В частности, как отмечал глава государства, изоляция Крыма, незаконно аннексированного Россией в 2014 году, и деградация там военного потенциала России чрезвычайно важна для Украины, потому что это способ уменьшить количество атак из этого региона.

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