Он выразил уверенность, что Крым и связанная с ним битва на Черном море станут центром тяжести войны.

Президент Владимир Зеленский мало что говорит о том, чего Украина может достичь в 2024 году, заявляя, что утечки информации перед контрнаступлением прошлого лета помогли России подготовить свою оборону.

В интервью изданию The Economist он выразил уверенность, что Крым и связанная с ним битва на Черном море станут центром тяжести войны.

"Изоляция Крыма, незаконно аннексированного Россией в 2014 году, и деградация там военного потенциала России "чрезвычайно важна для нас, потому что это способ уменьшить количество атак из этого региона", - сказал он.

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Президент уверен, что успешная операция станет "примером для всего мира". Это также будет иметь большой эффект внутри России. Потеря центрального объекта кремлевской пропаганды показала бы, что "тысячи российских офицеров погибли только из-за амбиций Путина".

Зеленский говорит, что скорость достижения успеха будет зависеть от военной помощи, которую Украина получит от западных партнеров. Он попросил предоставить немецкую ракету Taurus. Это может позволить Украине разрушить Крымский мост стоимостью 4 млрд долларов, фактически изолировав Крым от России.

"Россия должна знать, что для нас это военный объект, - добавил он.

Освобождение Крыма - прогнозы

Стоимость и вызовы обороны Украины будут резко отличаться, в зависимости от того, вернется ли в Украину оккупированный Крым, или останется в руках России. Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны, анализируя различные сценарии.

"Рассмотренные линии января 2022 года предполагают, что Россия удержит Крым. Однако если Украина освободит полуостров вместе с оккупированными Россией линиями на юге, то непосредственная угроза Херсону, Николаеву и Одессе исчезнет, а угроза Мелитополя резко уменьшится", - отмечают в ISW.

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