Подобная информация угрожает национальной безопасности и обороне.

В офисе президента отметили, что чиновникам и блогерам запрещено публиковать информацию о работу ПВО и последствиях российских атак.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк напомнил в Telegram, что нарушителей ждет ответственность, ведь соответствующую информацию может использовать враг.

"Какими еще словами на 15-м месяце полномасштабной войны нужно объяснять каждому чиновнику ОВА, мэрам и Инстаграм-блогерам, что нельзя публиковать работу ПВО, фотографии с мест падения ракет, перечень объектов атаки и др.", - возмутился советник главы ОП.

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По его словам, каждый украинец может собирать и распространять информацию, если она не несет угрозы национальной безопасности и обороне. Ответственность наступает, когда речь идет о важных данных.

"Распространение критической информации уже похоже на преступную халатность, а в случае с представителями власти - на злоупотребление информацией, к которой у них есть доступ ex officio. Понятно, что это повышает активность и цитирование. Но ведь точно чужие жизни не должны быть платой за повышенные индексы цитирования", - подчеркнул Подоляк.

Незаконная фиксация работы ПВО

Как ранее сообщал УНИАН, недавно правоохранительные органы разоблачили шестерых блогеров и заблокировали онлайн-камеры, которые "засветили" работу ПВО после ночной ракетной атаки РФ.

Позже в Воздушных силах ВСУ снова обратились к украинцам с просьбой не публиковать и не выставлять в интернет данные о работе украинской противовоздушной обороны.

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