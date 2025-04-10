Сазонов подчеркнул, что эта станция большая и мощная, она очень полезна украинской энергосистеме.

Военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов сказал об идеальном сценарии возращения Запорожской атомной электростанции под украинский контроль.

Так, говоря о перспективах ЗАЭС в эфире Фабрики новостей он отметил, что было бы хорошо, если б ВСУ дошли до Курска и взяли под контроль российскую АЭС в Курчатове, но такого не случилось. Хотя, считает военный, дойти до Курска могли.

"Мне кажется мы бы дошли. Они (русские) готовились заходить к нам, готовили ударную структуру. У них все было свернуто, сидят, грубо говоря, на колесах: ни укреплений, ничего, госпиталя не развернуты, позиций нет. А тут заходим мы: Добрый вечер! У них шок", - рассказал Сазонов.

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По его словам, ЗАЭС несколько раз пробовали освободить нашими силами спецназа, но не получилось. Сазонов отметил:

"Поэтому, если американцы помогут ее освободить, то чудесно, пусть управляют, договоримся. Но они же, скорее всего, хотят договорится и с русскими работать в компромиссе, как МАГАТЭ. Тогда очень сложные дипломатические игры начинаются, в которых я затрудняюсь давать какой-то прогноз. Но я надеюсь, что мы все-таки ее поменяем на часть Курской или Белгородской области. Это был бы идеальный сценарий".

Он подчеркнул, что ЗАЭС важна для Украины.

"Атомная генерация у нас не зря в госсобственности. Энергетика - это составляющая нашей безопасности… А по ЗАЭС все просто - она нам нужна. Она большая, мощная, серьезная. Она очень полезна украинской энергосистеме. Мы отлично ее используем", - подчеркнул Сазонов.

Ситуация на ЗАЭС - детали

Как сообщал УНИАН, Запорожская АЭС и город-спутник Энергодар были захвачены российскими войсками в марте 2022 года, т.е. в начале полномасштабного вторжения России в Украину.

После оккупации российские силы милитаризировали объект, разместив на его территории военную технику и личный состав. Персонал станции подвергся давлению, а часть специалистов заменили специалистами, завезенными из России. Сейчас АЭС не работает.

Издание Washington Post днами опубликовало материал, в котором отмечается, что ЗАЭС была одним из символов энергетической, а следовательно и экономической независимости Украины.

Теперь эта крупнейшая в Европе АЭС вероятно станет одним из ключевых камней преткновения в мирных переговорах, поскольку Украина не может себе позволить ее пребывание в руках россиян, а россияне уже объявили оккупированный объект своей законной добычей.

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