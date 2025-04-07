Ни одна сторона не готова согласиться на передачу станции противнику, потому что АЭС является слишком важным объектом.

Крупнейшая в Европе АЭС - Запорожская - вероятно станет одним из ключевых камней преткновения в мирных переговорах, поскольку Украина не может себе позволить ее пребывание в руках россиян, а россияне уже объявили оккупированный объект своей законной добычей. Об этом пишет Washington Post.

Издание отмечает, что ЗАЭС была одним из символов энергетической, а следовательно и экономической независимости Украины. Она производила 20% всей украинской электроэнергии, чего было достаточно не только для обеспечения собственных нужд, но и для экспорта в Европу.

Но теперь станция превратилась в другой символ - символ российского стремления захватить Украину и подчинить ее экономику своим потребностям. Или по крайней мере разрушить надежды украинцев на процветание в составе Европейского Союза.

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Сейчас АЭС не работает. Зато россияне превратили ее в военную базу и тренируются убивать украинцев, атакуя город Никополь, расположенный напротив станции на другом берегу Днепра. Руководитель Никопольской военной администрации Юрий Бахно рассказал, что после захвата ЗАЭС россияне начали тренировать там новобранцев отрабатывать артиллерийские и беспилотные удары по его городу. За все время погибло 79 жителей Никополя, 400 ранены, повреждено около 7 тысяч зданий.

Постоянная российская оккупация АЭС является худшим сценарием для Украины, отмечает автор публикации. Это означает, что Украина и дальше будет терять энергетический потенциал, который давала станция. Также это означает, что жители Энергодара, города-спутника станции, никогда не смогут вернуться домой. Для никопольцев это тоже будет означать постоянную угрозу.

Белый дом предложил свой сценарий деоккупации ЗАЭС: американский контроль над ней был бы "лучшей защитой для этой инфраструктуры", заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Однако президент Украины Владимир Зеленский отверг эту идею, подчеркнув, что АЭС является собственностью украинского государства. Россия тоже не изъявляет желания отдавать украденное.

"Возвращение станции в российскую атомную отрасль является давно установленным фактом, который международному сообществу нужно лишь признать. Передача самой ЗАЭС или контроля над ней Украине или любой другой стране невозможна", - заявил МИД России 25 марта.

Запорожская АЭС - что надо знать

Как писал УНИАН, в марте 2022 года, в начале полномасштабного вторжения России в Украину, город Энергодар и расположенная рядом Запорожская АЭС были захвачены российскими войсками и с тех пор находятся под их контролем.

После оккупации российские силы милитаризировали объект, разместив на его территории военную технику и личный состав. Персонал станции подвергся давлению, а часть специалистов заменили специалистами, завезенными из России.

По оценкам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), для полного перезапуска всех реакторов ЗАЭС после прекращения боевых действий может потребоваться более года. В то же время возобновление работы станции возможно в течение нескольких месяцев после установления мира.

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