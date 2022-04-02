А в Беларуси партизаны совершают диверсии, чтобы противодействовать войне.

В войне против России на стороне Украины воюют граждане Беларуси.

Об этом заявил глава кабинета представителей Светланы Тихановской Валерий Ковалевский, пишет Общественное.

По его словам, белорусы считают, что победа Украины приведет к построению независимой и демократической Беларуси.

"Многие белорусы выезжают в Украину, чтобы оказать сопротивление с оружием в руках. Цифры разнятся, примерно от 500 до 1500 тысячи белорусов уже воюют в ВСУ", - заявил Ковалевский.

Также он напомнил, что жители Беларуси совершают диверсии на территории своей страны, чтобы противодействовать войне.

"То, что происходит сегодня - это вина Лукашенко, без него этой войны могло не быть вообще. Беларусь продолжает оказывать материальную поддержку русским войскам, обеспечивая надежный комфортный тыл", - отметил Ковалевский.

Ранее сообщалось, что партизаны Беларуси портят российскую технику и останавливают поезда.

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