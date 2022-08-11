Противник осуществляет огневое поражение подразделений Сил обороны вдоль линии соприкосновения.

На Донецком направлении противник пытается прорвать оборону украинских войск и занять выгодные рубежи для дальнейшего возобновления наступления в направлениях городов Краматорск и Бахмут.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

"С целью сковывания действий и недопущения переброски войск на другие направления враг осуществляет огневое поражение подразделений Сил обороны вдоль линии соприкосновения. На Краматорском направлении обстреляны районы Пришиба, Северска, Григоровки и Верхнекаменского. Оккупанты безуспешно пытались улучшить тактическое положение неподалеку Григоровки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки. Враг отброшен назад", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на Бахмутском направлении противник обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии территории в районах населенных пунктов Бахмут, Константиновка, Белогоровка, Веселая Долина, Зайцево, Яковлевка, Кодема и Курдюмовка. Задействовал авиацию для нанесения ударов неподалеку Выемки, Спорного, Бахмута, Соледара и Зайцевого.

"Враг штурмовыми действиями пытался прорвать оборону наших войск и продвинуться в направлениях Яковлевки, Бахмутского, Зайцевого, Вершины и Дачи. Украинские воины нанесли оккупантам потери и вынудили к бегству. На Авдеевском направлении артиллерийские обстрелы врага были нацелены в районы населенных пунктов Марьинка, Нетайлово, Авдеевка, Опытное и Красногоровка. Оккупанты также нанесли авиационные удары вблизи Авдеевки и Марьинки. Враг пытался вести штурмовые действия в направлении Марьинки и Песков, успеха не имел, понес потери и отошел", - отмечают в возведении.

Кроме того, на Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелы фиксировались возле Новомихайловки, Токмачки, Шевченко, Новояковлевки, Гуляйпольского, Великой Новоселки, Угледара, Золотой Нивы, Орехова, Времовки, Бурлацкого, Ольговского и Кушугума. Авиация врага действовала вблизи Новомихайловки, Пречистовки, Золотой Нивы, Щербаков и Полтавки. Оккупанты понесли потери и отошли при попытке штурма в направлении Павловки, добавили в Генштабе.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников назвал условие для переговоров с Россией.

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