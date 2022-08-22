Кроме того, усложнилась возможность высадки вражеского десанта на юг.

Благодаря поставкам противокорабельного вооружения украинской армии удалось оттеснить русских в Крым. Однако они до сих пор могут наносить удары по нашей территории крылатыми ракетами.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко.

Ранее военная разведка Британии утверждала, что эффективность Черноморского флота России пока ограничена. Рыженко с этим согласился, но растолковал, как украинцы могут этим воспользоваться.

"Все зависит от того, с какой стороны смотреть на тот слайд, который сделали британцы. Первая сторона сделана с упором на то, что, конечно, у россиян действительно возникли проблемы. Это осложняет выполнение ими задач, которые поставлены им в ходе этой "специальной военной операции". Это возможно. Если же посмотреть со стороны Украины, то там сказано, что благодаря приобретению новых возможностей, а конкретно противокорабельных систем, нам удалось оттеснить россиян под Крым. Они фактически находятся возле Крыма, очень близко к побережью под защитой систем ПВО. Но это все равно позволяет им использовать ракеты большой дальности и наносить удары по Украине", - отметил эксперт.

Рыженко добавил, что британская спецслужба констатировала осложнение высадки десанта на южное побережье Украины.

"Это как раз из-за того, что мы взяли его под контроль. Практически в этом сообщении содержится констатация ситуации, сложившейся за месяц на Черном море. Отсчет начался с 13 апреля, когда был уничтожен крейсер "Москва". Второй эпизод – уничтожение спасательного буксира "Василий Бех". Третий эпизод – газовая платформа. Возможно, было что-то еще, но об этом мы не знаем. Россияне поняли, что там опасно, и отошли", - констатировал эксперт.

Как сообщал УНИАН, Россия держит в Черном море пять носителей крылатых ракет с суммарным залпом до 30 "Калибров". Кроме носители крылатых ракет, россияне держат в Черном море один большой десантный корабль.

В середине июля президент Владимир Зеленский говорил, что РФ уже выпустила по Украине более 3 тысяч ракет.

21 августа советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Россия попытается увеличить количество обстрелов Украины 23 - 24 числа (Украина будет отмечать День Независимости).

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