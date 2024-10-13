Он отметил, что в прошлом году за день вылавливать по 40-50 грызунов.

В прошлом году украинские военные страдали от нашествия мышей на фронте. В этом же году ситуация несколько изменилась

"По сравнению с прошлым годом количество мышей значительно сократилось. Я помню, как было в прошлом году, когда ни один кот не спасал от мышей. Когда заводишь кота, он лежит избитый и ему уже ничего не хочется. Там реально не спасало абсолютно ничего, при этом мыши грызли все провода, обожали изоленту, которую сгрызали прямо под "ноль". Страдали "старлинки", страдало все", - рассказал командир экипажа беспилотных авиакомплексов "Кара небесная" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Нацгвардии Андрей Отченаш в интервью Украинскому радио.

Он отметил, что мыши кусали за пальцы, прогрызали термобелье и кусали за живот.

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"Бывало такое, что мы вылавливали за день по 40-50 мышей днем ​​и их количество не уменьшалось. Проходит пол часа-час и снова нашествие мышей. Дошло до того, что мы просто лежали на самодельной кровати в блиндаже, а у меня на животе две мыши просто дрались, не знаю за что. Я приподнимаю голову, смотрю, но ничего не делаю. "Ай, занимайтесь, ребята, главное – меня не трогайте, дайте поспать". Их было очень много", - вспоминает военный.

По его словам, по сравнению с прошлым годом количество мышей сейчас значительно сократилось.

Мыши на фронте - последние новости

Из-за нашествия крыс и мышей на фронте солдаты начали "мобилизацию" кошек. Появилось много видеороликов, в которых украинские бойцы показывают, как в окопах разбегаются грызуны и даже змеи. Они мешают спать, а также грызут все, что попадается на их пути.

Научный сотрудник Национального музея истории Украины Игорь Загороднюк отметил, что нашествие мышей и крыс в значительной степени является следствием войны, которая создала для грызунов чрезвычайно благоприятные условия размножения.

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