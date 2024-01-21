Более ста лет назад противоборствующие стороны тоже столкнулись с проблемой мышей в окопах, но сейчас все гораздо хуже.

На фронте продолжается нашествие мышей и крыс. В значительной степени это является следствием самой же войны, которая создала для грызунов чрезвычайно благоприятные условия размножения. Об этом в интервью CNN рассказал научный сотрудник Национального музея истории Украины Игорь Загороднюк.

"Озимые культуры, посеянные осенью 2021 года, во многих местах не были собраны в 2022 году и дали щедрый самосев. Мыши, которые расплодились на нем, пережили очень теплую зиму и продолжили собирать новый урожай", - сказал он.

Также, по словам ученого, боевые действия отпугивают естественных хищников, которые обычно охотятся на грызунов.

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К сожалению, проблема засилья мышей в окопах и блиндажах не ограничивается эстетическими неудобствами. Помимо того, что эти животные могут быть разносчиками опасных болезней, они также наносят вред военному и электрическому оборудованию.

"Мыши грызли все: рации, ретрансляторы, провода. Мыши залезали в машины и перегрызали электропроводку, чтобы машины не могли ехать, также они грызли баки и колеса. Убытки от мышей только в нашем блиндаже составляют миллион гривен", – вспоминает свой опыт на фронте женщина по имени Кира.

Игорь Загороднюк предупреждает, что определенное время эта проблема будет усугубляться и в дальнейшем, поскольку в условиях зимы мыши лезут в теплые блиндажи греться. Он отмечает, что военное руководство должно найти системное решение проблемы, не доводя ситуацию до той, что была во время Первой мировой войны.

Тогда проблему крыс в окопах так и не смогли решить до конца войны. Так что среди солдат распространился довольно варварский вид спорта: кто больше крыс наколет на штык.

Проблема грызунов на фронте

Как писал УНИАН, из-за нашествия крыс и мышей на фронте солдаты начали "мобилизацию" кошек. В Сети появилось большое количество видеороликов, в которых украинские бойцы показывают, как в окопах разбегаются мыши, крысы и даже змеи. Они мешают спать, а также грызут все, что попадается на их пути. С аналогичной проблемой сталкиваются и российские захватчики.

Как отмечают специалисты, демографический взрыв у мышей произошел именно осенью 2023 года. Британская разведка сообщает, что у россиян даже участились случаи заболеваний, которые разносят грызуны.

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