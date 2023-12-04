В интернете публикуют множество видео из окопов.

Украинские военнослужащие на фроте столкнулись с нашествием грызунов. Из-за этого у котов "неожиданно появилась своя миссия на войне", пишет Bild.

В сети появилось большое количество видеороликов, в которых украинские бойцы показывают, как в окопах разбегаются мыши, крысы и даже змеи. Они мешают спать, а также грызут все, что попадается на их пути. С аналогичной проблемой сталкиваются и российские захватчики.

На борьбу с грызунами на фронте собирают деньги волонтеры. Тем временем некоторые военнослужащие решили взять себе в помощники котов.

Видео дня

"Милый кот Сырский, например, стал звездой социальных сетей. По крайней мере одна из бархатных лап даже удостоилась почестей от солдат. Кот Шайбик получил орден за помощь, которую оказал бригаде и военным", - добавляют журналисты.

Коты на фронте: последние новости

Напомним, что этим летом украинский военнослужащий Александр Ляшук почти три недели разыскивал своего кота Шайбика, который потерялся на фронте. Известно, что он служил на южном направлении.

Также в сети получил популярность кот по прозвищу Сырский, которого нашел военнослужащий Роман Синицын. Сервис "Дія" даже публиковал в сети "удостоверение мышелова", выданное на его имя.

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