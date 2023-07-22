У этой войны нет никакого компромиссного решения, говорит советник главы ОПУ.

Если Россия не проиграет в войне против Украины, мир ждет глобальная дестабилизация и попытки Москвы уничтожить демократию. Такое мнение в интервью озвучил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"У этой войны нет никакого компромиссного решения. … У этой войны, если вот уже говорить о действительно финале, есть два решения. Первое – выигрыш Украины и, соответственно, мы тогда возвращаемся к определенным правилам, международному праву. Тогда мы с вами понимаем, как этот мир дальше развивается. Второе – Россия не проигрывает, она не захватит Украину, но не проигрывает", – считает Подоляк.

По мнению советника, тогда Украину ждет очередная линия разделения, очередные договоренности в формате "Минск 3.0" и подготовка к следующему этапу войны.

"Если мы вот этот сценарий выбираем, тогда действительно важна милитаризация, и Россия будет идти на милитаризацию. … Россия начнет воровать какие-то образцы техники. Она будет закупать где-то, попытается обойти санкции. Вот это – тяжелая ситуация. Эта ситуация будет через 5-6 лет будет реализована в третьем этапе войны", – уверен он.

В этом случае, считает Подоляк, Россия также активизирует усилия, направленные на дестабилизацию в разных регионах.

"Параллельно Россия будет инвестировать деньги в агрессивные страны, маленькие страны, чтобы они провоцировали локальные конфликты. Чтобы в Африке, например, порождать те или иные волны иммиграции. Будет финансировать, условно говоря, террористические атаки по европейским странам. Будет финансировать, условно говоря, ультраправые абсолютно отмороженные партии, которые должны будут выходить на улицы и требовать антимигрантские законы. … После этого будет дикая политика, и уже не до Украины будет и не до третьего этапа войны. Когда ты будешь не 5% от бюджета, а 15% инвестировать, это немножко другая ситуация с точки зрения количества эксцессов, которые будут сливаться в полноводную реку, которая снесет абсолютно точно демократию как систему. Есть два сценария и можно выбрать любой", – добавил он.

Окончание войны в Украине - последние заявления

В прошлом месяце стартовало контрнаступление украинских сил. Украинские защитники продолжают двигаться вперед на Бердянском и Мелитопольском направлениях. На Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском продолжаются активные столкновения с врагом.

На июльском саммите НАТО, по словам президента Украины Владимира Зеленского, были приняты решения о предоставлении западными партнерами различных типов вооружения и техники, которые помогут приблизить победу.

Украина намерена в любом случае вернуть контроль над оккупированным Крымом. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что полуостров будет под контролем Киева, даже если против этого выступят союзники.

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