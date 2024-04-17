Противник активно использует заградительные отряды.

Российская оккупационная армия страдает из-за низкого боевого духа. Захватчики перестали штурмовать позиции ВСУ крупными подразделениями, а вместо этого используют группы, разделенные на два отряда и усиленные бронетехникой, для проведения наземных атак.

Об этом сообщает ISW со ссылкой на заявление представителя Национальной гвардии Украины полковника Руслана Музычука. Тот рассказал, что россияне используют небольшие транспортные средства без защиты для быстрого подхода к позициям Сил обороны и создают условия для дальнейшей группы пехоты оккупантов для обеспечения безопасности этих позиций.

Пресс-офицер украинской 26-й артиллерийской бригады Олег Калашников объяснил, что россияне на Бахмутском направлении не проводят наземных атак группами размером с батальон, потому что украинские БПЛА сразу обнаруживают их. Зато враг использует группы, размер которых не превышает роту.

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По словам Калашникова, российские войска на Бахмутском направлении страдают от низкого боевого духа. Поэтому на этом участке фронта противник активно использует заградительные отряды.

Также вражеские войска ранее использовали массовые фронтальные атаки под руководством пехоты при захвате Бахмута и в начале своих усилий по захвату Авдеевки. Однако в последнее время они перешли к использованию небольших групп пехоты для проведения наземных атак.

Российские источники также рассказали, что их войска страдали от истощения и им не хватало ротации. Несмотря на это оккупантам пришлось бороться на новых рубежах к западу от Авдеевки после захвата города Россией.

Война в Украине - последние новости

Постоянные задержки помощи от США ограничивают способность украинских войск проводить эффективные оборонительные операции. Это предоставляет оккупационной армии гибкость в проведении наступательных операций.

Эксперты объясняют, что значительные задержки в предоставлении военной помощи со стороны США уже привели к дефициту запасов зенитно-ракетных комплексов Украины и препятствуют ее способности адаптироваться к эволюции ударных комплексов противника.

Общие потери РФ в Украине подскочили до 456 050 человек по состоянию на утро 17 апреля.

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