Президент высказался о наказании для российских военных преступников.

Президент Владимир Зеленский выразил уверенность, что российский диктатор Путин и его подельники предстанут перед трибуналом за преступления в Украине.

Об этом глава государства сказал во время пресс-конференции в столичном метрополитене в субботу вечером.

Говоря о возможной встрече с Путиным, президент Украины подчеркнул, что не хочет встречаться с ним, а вынужден.

"Если мы планируем дипломатическим путем решить эти вопросы. Что касается того, хочу ли я того, чтобы Путин предстал перед трибуналом: я уверен, что они предстанут - все, кто отдавал эти позорные приказы по уничтожению людей, детей, всех. Я в этом уверен, я в это верю", - сказал он.

"Мы знаем, как идет международный процесс, как идет международный суд, как это бывает. Это длится годами. Мы подождем. Мы подождем. А если такие, как я не дождутся, то наши дети точно дождутся. Поверьте, я уверен, что будет последний гвоздь в политику этого государства", - убежден глава государства.

Отметим, ранее прокурор Международного уголовного суда Карим Хан во время посещения Бучи заявил, что Украина является местом преступления.