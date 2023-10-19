Не игнорируйте предупреждения об опасности.

В четверг, 19 октября, в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности. В Кривом Роге прогремели взрывы.

Около 17:20 Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Telegram призвало жителей Кривого Рога, а также Кировоградской и Николаевской областей пройти в укрытие. Впоследствии об опасности предупредили Николаев и Херсон.

Общественное сообщило, что в Кривом Роге были слышны звуки взрывов. В то же время председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в своем Telegram-канале написал: "Все ок. эффективная работа ПВО за городом. Но опять воздушная тревога".

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Николаевское издание "Преступности.НЕТ" сообщило, что в области также слышали взрывы. В военной администрации пока не комментировали это.

Сейчас тревога звучит в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Херсонской и Донецкой областях.

Обновлено в 18:05: Во всех областях, кроме Донецкой, объявили об отбое.

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале сообщил, что российская оккупационная армия обстреляла Херсонщину из авиации. Ранения получили два человека.

"По Бериславу враг выпустил 10 авиабомб. Травмы получили две женщины. У 68-летней местной жительницы минно-взрывная травма, огнестрельный открытый перелом, черепно-мозговая травма и другие повреждения. Медики продолжают проводить диагностику", - написал он.

55-летнюю женщину доставили в больницу с ранениями конечностей и минно-взрывной травмой. "Также в городе повреждены служебные автомобили", - добавил глава ОВА.

Еще две управляемые авиационные бомбы оккупантов попали по селу Веселое. Последствия этого удара устанавливаются, сообщил Прокудин.

Последние обстрелы Украины: что известно

В последнее время российские захватчики активизировали баллистические удары по территории Украины.

Только этой ночью они атаковали объекты в Донецкой, Николаевской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях баллистическими ракетами "Искандер-М", ракетами С-300, Х-59 и ударными дронами.

Сегодня днем взрывы прогремели в Днепровском районе Днепропетровщины, в результате удара начался пожар.

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