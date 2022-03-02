Теперь эта трасса контролируется теробороной Сумской области.

Трасса Копти-Бачевск в Сумской области под контролем украинских войск.

Об этом в видеообращении в FB заявил председатель Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.

По его словам, 1 марта трассу Копти-Бачевск частично освободили украинские войска, а частично оставили войска РФ. "Наши люди перекрыли въезд из РФ в Украину, сделали в двух местах завалы — это и деревья, это и блоки, это другие заградительные сооружения", - сказал он и добавил, что теперь эта трасса контролируется теробороной Сумской области. По его словам, выставлены блокпосты.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля российские военные захватили трассу Копти-Бачевск на Сумщине. Трасса начинается в Коптях (село в Черниговской области), проходит через Батурин, Кролевец и заканчивается на контрольно-пропускном пункте Бачевск, что на границе с РФ. Это часть трассы Киев-Москва.