На днях украинские артиллеристы подбили "Солнцепек".

Военный эксперт Олег Жданов ответил, возможен ли взрыв с термобарическим эффектом при попадании снаряда в российскую тяжелую огнеметную систему (ТОС) "Солнцепек".

"Термобарического эффекта не будет, потому что снаряд должен взорваться по определенному алгоритму, с соблюдением технологии. Сначала идет разброс детонаторов, потом распространение облака до создания необходимой консистенции с воздухом и потом подрыв. Тогда получается объемный взрыв", - отметил эксперт.

По его словам, снаряд ТОС "Солнцепек" представляет собой баллон со сжатым газом и детонатор: "Они все находятся в одной куче, при попадании будет просто взрыв и горение".

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При этом Жданов напомнил, что на днях украинские артиллеристы подбили российский "Солнцепек": "Прекрасно горит, но не взрывается объемно детонирующим взрывом".

ТОС "Солнцепек" - общая информация об оружии

"Солнцепек" - советская и российская система вооружения, предназначенная для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения зданий и сооружений объёмным взрывом.

Уничтожение происходит путём воздействия на цель высокой температуры, осколков, ударной волны и избыточного давления, которое создаётся при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжениях.