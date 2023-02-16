Если эти танки выйдут на дуэль, то преимущество будет иметь Leopard 1А5, отметил эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов сравнил немецкие танки Leopard 1 с российскими Т-64 и Т-72.

Как отметил эксперт, если эти танки выйдут на дуэль, то преимущество будет иметь Leopard 1, но только если это будет танк в версии А5.

"Leopard 1 - довольно старый танк. Когда его создавали, то конструкторы уменьшили количество брони, чтобы придать танку маневренности. Leopard 1 - это скорость и огневая мощь. Он создавался в противовес Т-55, Т-62. Но когда появились Т-64, Т-72, естественно стал вопрос, что Leopard 1 очень сильно уступает этим танкам… И тогда появились версии модернизации, и практически в своей последней версии - А5, Leopard 1 вышел на паритет с Т-64 и Т-72", - сказал Жданов.

По его словам, более "живучим" на поле боя будет Leopard 1А5: "Он скомпонован более лояльно, направлено на живучесть самого танка и экипажа… более насыщен оборудованием, электроникой, у него более точная и мощная пушка за счет того, что она нарезная".

Танки Leopard 1 для Украины - что сообщалось

Как писал УНИАН, Бундестаг одобрил реэкспорт 187 боевых танков Leopard 1 для ВСУ.

Военный эксперт Александр Коваленко выступал резко против того, чтобы Украине передавали танки Leopard 1:

"Если бы я был комроты или полка, то в жизни не усадил бы своих вояк в эти танки, зная, что им дуэлиться с Т-72Б3, Т-80БВМ или Т-90М "Прорыв".