Российская ракета растерзала людей так, что криминалисты и следователи имеют десятки фрагментов тел.

В настоящее время идентифицировали 48 погибших в результате российского удара по кафе в селе Гроза в Купянском районе Харьковщины.

Об этом написал в Facebook начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов. По его словам, российская ракета растерзала людей так, что криминалисты и следователи имеют десятки фрагментов тел.

"Идентифицировали уже 48 погибших из с. Гроза. Наши специалисты продолжают работу, уже отобрали и обработали образцы ДНК шестнадцати родственников. Еще 79 образцов из неопознанных тел и фрагментов останков прогоняют через ДНК-комплекс "АNDE". Тщательно работают с каждым, собирая погибших буквально по кусочкам", - отметил он.

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Удар России по селу Гроза

Удар по населенному пункту Гроза враг нанес 5 октября. Сначала сообщалось, что враг ударил ракетой "Искандер". Попадание было в кафе и магазин, которые находились в одном здании. Именно во время вражеской воздушной атаки в кафе и рядом находились около 60 человек, которые пришли, чтобы почтить память павшего воина. Сообщалось о гибели 52 человек. Есть пострадавшие, которые находятся в критическом состоянии.

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