Отсутствие связи между подразделениями вынуждает русских генералов руководить войсками на поле боя.

У российских оккупантов не хватает систем шифрованной связи, поэтому украинцы легко перехватывают разговоры вражеских войск и даже их глушат.

Об этом говорится в статье The Economist.

Русские часто пользуются нешифрованной связью, позволяющей любому радиолюбителю их подслушивать.

С 2012 года российские войска оснастили рациями "Азарт", у которых есть встроенное шифрование, они могут работать на высоких частотах. Однако, подтверждают аналитики, оборудования на всех военных РФ не хватает.

В российских новостях с энтузиазмом рассказывали о поставках нескольких сотен комплексов связи целым группам армии, состоящим из нескольких тысяч военных. По самым оптимистичным оценкам, только небольшая группа сил вторжения имели "Азарт".

Также непонятно, эффективно ли работает "Азарт". Ранее разработчики раций фигурировали в скандале, когда выяснилось, что компоненты российского производства были импортированы из Китая, а более 18,5 миллиарда рублей из бюджета растратили.

"Азартом" снаряжены элитные десантные подразделения РФ, тогда как артиллерия пользуется устаревшими системами или дешевыми рациями.

Наконец связь между ними будет незащищенной, констатируют эксперты.

Фото с поля боя подтверждают, что россияне пользуются преимущественно рациями Motorola, Kenwood и Baofeng. Рации слишком просты, чтобы поддерживать необходимую систему мгновенной голосовой связи о местонахождении противника и обмениваться данными с соседними подразделениями.

Это значительно упрощает перехват их разговоров украинскими военными. Были случаи, когда ВСУ глушили связь оккупантов музыкой в стиле хэви-метал.

Именно нешифрованная связь может быть одной из причин больших потерь среди высшего командования оккупационными войсками РФ, пишет издание. Отсутствие связи между подразделениями вынуждает русских генералов руководить войсками на поле боя.

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