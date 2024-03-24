Украинские пилоты отлично выполнили боевую задачу.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, комментируя атаку на временно оккупированный Севастополь в ночь на 24 марта, указал на одну из особенностей ударов ракетами Storm Shadow.

"Скорее всего, с ракетами Storm Shadow запускаются еще ракета-постановщик помех. Успешно выполняет боевую задачу против ПВО врага, ослепляя его. Создает дополнительные цели. Россияне просто не понимают, по какой из целей бить", - отметил он, передает 24 канал.

В целом, как сказал Свитан, украинские пилоты отлично выполнили боевую задачу: успешные удары были нанесены по серьезным военным целям в Крыму. Особенно эксперт отметил "прилет" по севастопольской нефтебазе, которая теперь будет гореть несколько дней:

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"Там около двух десятков цистерн, которые были практически полными, поэтому гореть будут серьезно. То есть, отлично выполненное задание авиации Вооруженных Сил Украины".

Севастополь обстреляли ракетами ночью 24 марта

Как сообщалось, ВСУ в ночь на 24 марта атаковали оккупированный Севастополь.

Позже стало известно, что под прицелом был узел Черноморского флота РФ, большие десантные корабли "Ямал" и "Азов", центр связи и несколько объектов инфраструктуры.

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