Еще девять единиц вражеской техники, в частности – танк, авто-бронетехника и артиллерийское вооружение, существенно повреждены.

Сегодня ВСУ на юге уничтожили сотни оккупантов и десятки единиц вражеской техники.

Об этом говорится в сводке оперативного командования "Юг".

"Нашей авиацией нанесено 15 авиационных ударов, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 360 огневых задач по средствам ПВО противника, по трем районам сосредоточения вражеских сил и техники, а также по опорному пункту в Бериславском районе", - говорится в сообщении.

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"Подтвержденные потери противника зафиксировано на уровне: 110 рашистов, 6 танков, 8 крупнокалиберных гаубиц "Мста-Б" и "Мста-С", реактивная система залпового огня "Град", 2 пусковые установки ЗРК С-300, 9 единиц авто-бронетехники, минометный комплекс "Сани", самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона-С", - добавляют в ОК.

Еще 9 единиц вражеской техники, в частности – танк, авто-бронетехника и артиллерийское вооружение, существенно повреждены.

"В Черном море вражеская группировка из 14 кораблей имеет наготове 4 ракетоносителя, среди которых 2 подводных. Суммарное снаряжение "Калибрами" - 24 ракеты. Также на дежурстве большой десантный корабль и десантный катер", - говорится в сообщении.

Ситуация на Херсонщине: детали

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 1 октября в Херсонской области уволили и стабилизировали более 500 квадратных километров территории и десятки населенных пунктов.

Эксперты американского Института исследования войны сообщают, что Вооруженные Силы Украины достигают значительных успехов на Херсонщине.

По данным разведки Британии, украинские защитники оттеснили линию фронта еще до 20 километров вперед, главным образом делая успехи на восточном берегу реки Ингулец и на западном берегу реки Днепр.

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