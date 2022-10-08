Оккупанты занимают и создают новые позиции, признавая провал обороны на нескольких участках.

Продолжается психологический, огневой и техногенный террор оккупантов: враг держит в напряжении население Украины многовариантностью угроз.

Об этом говорится в сводке оперативного командования "Юг".

"Обстановка в нашей зоне ответственности на южнобужском направлении достаточно напряженная, но контролируемая. Противник ведет оборонительные действия с целью удержания захваченных территорий в Херсонской и Николаевской областях и недопущения развития наступления наших подразделений. Продолжает наносить огневое поражение и по нашим позициям, и по территориальных общинах вдоль линии соприкосновения, и по тыловых районах с мирными жителями. Продолжается психологический, огневой и техногенный террор: враг держит в напряжении население Украины многовариантностью угроз", - отмечают в ОК.

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Оккупанты занимают и создают новые позиции, признавая провал обороны на нескольких участках.

"Новый рубеж обороны обустраивается в виде траншей и радиолокационной защиты в районе Берислав — Новая Каховка. Активность вражеской воздушной разведки корректируется нашими подразделениями противовоздушной обороны. Очередной Летучий шпион "Орлан - 10" был метко уничтожен в районе поселка Красное на Бериславщине", - говорится в сообщении.

В течение боевого дня враг нанес 2 авиационных удара по нашим позициям в районе только что освобожденных территорий, обошлось без потерь.

"Дважды в течение дня противник пытался наступать мотострелковым взводом при поддержке танка в районе Давыдова Брода и Малой Александровки. В результате стрелкового боя и огня артиллерии, противник понес потери и вынужденно отошел. Поздно вечером, оккупационные войска атаковали тремя дронами-камикадзе "Shahed-136" Одесскую и Николаевскую. Все три крылатые самоубийцы были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

Вечером оккупационные войска в очередной раз обстреляли Никопольский район из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии.

"В райцентре в результате обстрела повреждены 2 частных дома, 2 хозяйственные постройки, опора ЛЭП. В близлежащих населенных пунктах повреждены 16 частных домов, 19 хозяйственных сооружений, автотранспорт. Один человек погиб, трое ранены", - отмечают в ОК.

Ситуация на Херсонщине: детали

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 1 октября в Херсонской области уволили и стабилизировали более 500 квадратных километров территории и десятки населенных пунктов.

Эксперты американского Института исследования войны сообщают, что Вооруженные Силы Украины достигают значительных успехов на Херсонщине.

По данным разведки Британии, украинские защитники оттеснили линию фронта еще до 20 километров вперед, главным образом делая успехи на восточном берегу реки Ингулец и на западном берегу реки Днепр.

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